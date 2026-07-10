Приметы на 10 июля: что сулит Самсон Сеногной — ливни или сухое лето

В разгар летней поры, 10 июля (в 2026 году этот день выпадает на пятницу), православная церковь чтит память преподобного Сампсона Странноприимца. В народном же календаре эта дата получила весьма говорящее и грозное прозвище — Самсон Сеногной. Такое имя день заслужил из-за того, что на этот период часто приходились затяжные июльские ливни. В народном сознании этот день считался переломным для заготовки кормов на зиму: крестьяне молились о сухой погоде, ведь сильные осадки могли погубить все скошенное на лугах сено.

Основные приметы 10 июля и их значение

Этот день в верованиях предков символизирует ключевую точку летней страды, когда от капризов природы зависело благополучие хозяйства на всю будущую зиму.

Народные приметы 10 июля гласят, что если на Самсона идет сильный дождь, то сырая и ненастная погода затянется ровно на семь недель — вплоть до конца лета. Сухой же и солнечный день, напротив, воспринимался как благословение небес, гарантирующее, что оставшиеся месяцы порадуют теплом, а сенокос завершится успешно.

Для дома и быта

В домашнем хозяйстве этот день требует бережного отношения к запасам, проверки крыши на прочность и защиты комнат от сырости.

Народные приметы июля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Если в эту пятницу на рассвете облака плывут по небу с севера на юг, это предвещает солнечные дни, которые принесут в дом лад и спокойствие. В народе доброй традицией считалось приглашать в дом путников или угощать нуждающихся, что сулило хозяевам избавление от бытовых неурядиц и крепкое здоровье.

Для работы и денег

В деловой сфере и вопросах финансов этот день покровительствует тем, кто занимается честным трудом, торговлей и благотворительностью. Старинные приметы утверждают, что если проявить щедрость к просящим и бескорыстно помочь коллегам, то финансовая удача вернется в двойном размере. Проявленное сегодня усердие в работе и наведение порядка в делах гарантируют стабильный доход до самой осени.

Для любви и отношений

Для личной жизни и романтических связей день Самсона Сеногноя несет проверку чувств на прочность, доверие и умение уступать друг другу в спорах. Одиноким парням и девушкам народная мудрость советует не проявлять излишней гордости при новых знакомствах, ведь искренний и открытый разговор в эту июльскую пятницу сулит начало крепких и долгих отношений.

По дням недели

В 2026 году 10 июля приходится на пятницу. Пятничная энергетика, традиционно подводящая итоги рабочей недели, усиливает значимость дня. Приметы говорят, что любые мирные соглашения, прощение старых обид и подведение финансовых итогов в этот день заложат надежный фундамент для удачи на все предстоящие выходные.

Приметы 10 июля: что делать?

Используйте этот день для наведения порядка вокруг себя, помогите тем, кто в этом нуждается, и проведите вечер в уютной домашней обстановке.

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