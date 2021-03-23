СР вновь выдвинет Москалькову на пост уполномоченного по правам человека

https://static.news.ru/photo/626eda70-8c88-11eb-8a82-96000091f725_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме намерена вновь выдвинуть кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Политик отметил, что Москалькова отлично справляется со своими обязанностями и очень многое делает.

Мы с ней в контакте постоянном, поэтому наша фракция будет выдвигать вновь Татьяну Николаевну Москалькову на эту должность уполномоченного по правам человека, — цитирует Миронова ТАСС.

Согласно закону, предложения о кандидатах на пост омбудсмена могут вносить в Госдуму президент, Совфед, депутаты и фракции нижней палаты. Уполномоченный назначается ГД сроком на пять лет. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин пока не принял решения по формату своего участия в выборах в Госдуму. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что лидер фракции «Единой России» в парламенте Сергей Неверов якобы предложил Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Уточнялось, что президент не будет этого делать. Журналисты попросили Пескова оценить возможность участия президента в голосовании как главы партийного списка.