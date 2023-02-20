Спустя месяц родственники Пивоварова смогли узнать, где он отбывает срок Андрея Пивоварова нашли в карельской колонии

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров отбывает срок в ИК-7 города Сегежи в Карелии, это удалось выяснить его матери, сообщается в Telegram-канале команды политика. В медицинской части колонии сотрудники по телефону подтвердили, что мужчина находится у них с 24 января. До этого родственникам больше месяца не сообщали о местонахождении осужденного. По прибытии против Пивоварова составили несколько протоколов по нарушениям и поместили в камеру для нарушителей режима.

Более 30 дней родственникам политика не сообщали о его местонахождении. Мама Андрея дозвонилась до медицинской части колонии. Сотрудники признали, что Андрей находится у них с 24 января. Адвокат смогла попасть к нему на короткое свидание. Андрей бодр и благодарит всех, кто беспокоился о нем, — говорится в сообщении от «Команды Пивоварова».

Сейчас Пивоварову разрешены лишь полуторачасовые прогулки и запрещены свидания и телефонные разговоры. Также из-за составленных протоколов ему ограничили сумму трат в местном магазине и количество получаемых посылок.

Экс-глава «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана властями РФ нежелательной организацией) был задержан в середине лета в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. По этому делу его приговорили к четырем годам колонии.