Общество

Спущен на воду первый российский танкер Aframax

12:56, 13 мая 2020
Фото: sskzvezda.ru

На судостроительном комплексе (СК) «Звезда» спущен на воду первый российский танкер типоразмера Aframax «Владимир Мономах».

Об этом сообщает «Политика сегодня», ссылаясь на сообщение пресс-службы ПАО «НК "Роснефть"». По данным издания, танкер соответствует всем требованиями международного судоходства.

Длина судна составляет 250 метров, ширина — 44 метра, а дедвейт — 114 тысяч тонн. Танкер способен развивать скорость до 14,6 узла.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские нефтяники в условиях отсутствия свободных резервуаров для нефти могут хранить сырьё в танкерах. Такой метод будет целесообразнее хранения в железнодорожных цистернах.

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