Спущен на воду первый российский танкер Aframax

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что россияне подали за прошедшие сутки более двух миллионов заявлений на выплату 10 тыс. рублей на детей от трёх до 16 лет.

Только за прошедшие сутки через сервис государственных услуг было подано более двух миллионов заявлений на эту выплату, — цитирует ТАСС Мишустин. Он подчеркнул, что заявление на получение денег можно подать...