Спущен на воду первый российский танкер Aframax

На судостроительном комплексе (СК) «Звезда» спущен на воду первый российский танкер типоразмера Aframax «Владимир Мономах».
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Длина судна составляет 250 метров, ширина — 44 метра, а дедвейт — 114 тысяч тонн. Танкер способен развивать скорость до 14,6 узла.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские нефтяники в условиях отсутствия свободных резервуаров для нефти могут хранить сырьё в танкерах. Такой метод будет целесообразнее хранения в железнодорожных цистернах.
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