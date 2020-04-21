Транспортный эксперт предложил альтернативный метод хранения нефти

Российские нефтяники в условиях отсутствия свободных резервуаров для нефти могут хранить сырьё в танкерах. Такой метод будет целесообразнее хранения в железнодорожных цистернах.
Об этом РИА Новости
Российские нефтяники рассматривают возможность аренды нефтеналивных цистерн для хранения сырья. Безбородов отметил, что для заполнения объёма, аналогичному танкеру типа «Афрамакс», нужно 2,5 тысячи цистерн.
Боюсь, что это странно будет выглядеть, и где это все ставить, — задумался эксперт
Безбородов отметил, что в России можно найти парк цистерн для хранения 10-20 млн баррелей нефти. Но для этих же целей можно было бы использовать 10 или 20 танкеров.
Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.
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