Транспортный эксперт предложил альтернативный метод хранения нефти

https://static.news.ru/photo/4352c824-83db-11ea-b65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia /Global Look Press

Российские нефтяники в условиях отсутствия свободных резервуаров для нефти могут хранить сырьё в танкерах. Такой метод будет целесообразнее хранения в железнодорожных цистернах.

Об этом РИА Новости заявил генеральный директор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов. Специалист выразил обеспокоенность текущим уровнем обеспеченности России свободными нефтехранилищами. По его словам, ситуация в Саудовской Аравии и США чуть лучше, однако также ухудшается.

Российские нефтяники рассматривают возможность аренды нефтеналивных цистерн для хранения сырья. Безбородов отметил, что для заполнения объёма, аналогичному танкеру типа «Афрамакс», нужно 2,5 тысячи цистерн.

Боюсь, что это странно будет выглядеть, и где это все ставить, — задумался эксперт

Безбородов отметил, что в России можно найти парк цистерн для хранения 10-20 млн баррелей нефти. Но для этих же целей можно было бы использовать 10 или 20 танкеров.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.