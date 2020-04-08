Спрос на курьеров подскочил в России из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/376bf0ba-79b0-11ea-9d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Спрос на вакансии курьеров в России со стороны работодателей в марте резко увеличился на фоне массового перехода на удалённый режим из-за коронавируса. Об этом заявила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

За последние пару недель марта вырос спрос на курьеров. Мы видим двукратное увеличение вакансий, в первую очередь речь идёт о Москве и Петербурге, хотя в других регионах тоже, — цитирует радио Sputnik эксперта.

Она добавила, что пандемия коронавируса открыла временную возможность зарабатывать больше тем, кто готов работать интенсивнее. Однако это к курьерам не относится.

Как было 35 тысяч в месяц по медиане, так и остаётся. Другой вопрос, что люди, которые работают курьерами, сейчас могут брать больше часов и зарабатывать больше на сверхурочных. Это временный тренд, который вернётся на прежний уровень, когда ситуация улучшится, — уточнила представитель HeadHunter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Института прогрессивного образования считают, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда. Из-за банкротства предприятий под ударом окажутся не только работники сферы туризма, экскурсоводы и сотрудники авиакомпаний, но и фитнес-инструкторы, работники типографий и даже IT-специалисты.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.