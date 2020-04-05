Названы профессии, спрос на которые может упасть после пандемии

https://static.news.ru/photo/bb71a0e8-7731-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cindy Miller Hopkins/Global Look Press

Эксперты Института прогрессивного образования считают, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда. Из-за банкротства предприятий под ударом окажутся не только работники сферы туризма, экскурсоводы и сотрудники авиакомпаний, но и фитнес-инструкторы, работники типографий и даже IT-специалисты.

После окончания режима самоизоляции многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объёме, и масса опытных инструкторов будут вынуждены искать работу, — цитирует RT исследование экспертов.

Из-за активного развития цифровизации упадёт спрос на аналитиков, юрисконсультов, менеджеров банков, фармацевтов, риелторов, переводчиков и репетиторов. Специалисты в сфере полиграфии — также в зоне риска, потому что многие заказчики будут переходить с дорогостоящего офлайн-производства на электронные продукты. После окончания пандемии сложно придётся работникам сферы моды, визажа и стационарного общепита. Платёжеспособный спрос падает даже на услуги IT-специалистов.

Выпускникам при выборе вуза стоит учитывать факторы текущих изменений в мировой экономике и сфере занятости России, — считает руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Как писал NEWS.ru, специалист по рекрутингу Ильгиз Валинуров сообщил о серьёзных изменениях на российском рынке труда. Сейчас жаркая пора наступила для сервисов доставки продуктов и онлайн-магазинов. С ростом спроса на эти услуги растёт и востребованность в курьерах, сотрудниках колл-центров, логистах и IT-архитекторах, поскольку весь бизнес ушёл в режим онлайн. По словам эксперта, спокойными за свой заработок могут быть люди из сфер логистики и доставки. При этом их должность в компании особого значения не имеет. Также он подчеркнул, что в ближайшее время 60% профессий будет оцифровываться. Значительные перемены не коснутся лишь промышленных предприятий и сферы услуг.