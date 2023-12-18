Spotify прекратил работу в России Spotify прекратил работу в России спустя девять лет после создания юрлица

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Единственное юрлицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу, следует из данных Единого госреестра юридических лиц. ООО «Спотифай» было зарегистрировано в РФ с 13 января 2014 года, а с 14 декабря 2023 года оно официально ликвидировано.

6 февраля 2023-го сервисом было направлено заявление о ликвидации. На сайте сервиса тогда уточнялось, что все сервисы Spotify будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны в настройках пользователя. Сам шведский музыкальный сервис перестал работать в России 11 апреля 2022 года, «после тщательного анализа текущей ситуации».

До этого сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал на 6 млн рублей музыкальный сервис Spotify. Компания отказалась локализовать данные россиян на территории РФ. В 2022 году платформа уже была оштрафована на 500 тысяч рублей за первичное нарушение требования.

Ранее популярность исполнителей из России в постсоветских странах вновь выросла после резкого снижения в 2022 году, на начало текущего декабря они удерживают более половины позиций в топ-10 самых популярных песен на сервисе Apple Music. Российских артистов слушают даже в Литве и на Украине, несмотря на русофобское законодательство.