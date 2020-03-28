https://static.news.ru/photo/0577ba84-711e-11ea-8632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специальный поезд, следующий по маршруту Киев — Москва — Киев для вывоза россиян с Украины и украинских граждан из РФ, отправился 28 марта с Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Утром 28 марта состав с гражданами России прибыл с Украины. В Киев поезд придёт 29 марта. Он следует по маршруту без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора, передаёт ТАСС.

Рейс спецпоезда организован по договоренности между властями двух государств.

Украина закрыла государственную границу в полночь 28 марта, пытаясь снизить риски, связанные с пандемий коронавируса. О решении прекратить сообщение с другими странами сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Ранее NEWS.ru писал, что два миллиона украинцев могут погибнуть в результате заражения коронавирусом, заявил бывший главный санитарный врач страны Святослав Протас. По его словам, вирус распространяется в геометрической прогрессии и реальное число заразившихся в десятки и сотни раз превышает цифры официальной статистики.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч. В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.