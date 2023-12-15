Спецподразделение «Гром» начало переход из МВД в Росгвардию ТАСС: начался переход спецподразделения «Гром» из МВД в Росгвардию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специальное подразделение «Гром», прежде находившееся в ведении МВД, начало переход в состав Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, процесс перехода «Грома» из одной структуры в другую займет несколько месяцев.

Да, действительно, переход начался. Сейчас готовится вся соответствующая документация, передача инфраструктуры, а также ведется подготовка перехода личного состава в полном объеме, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что завершить переход планируется в начале 2024 года. О возможном переходе спецподразделения из МВД в Росгвардию ранее рассказывал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Спецподразделение «Гром» создали в 2003 году в структуре Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. С 2016 года оно стало специальным подразделением МВД. Основными функциями бойцов «Грома» является силовая поддержка следственных и оперативных мероприятий подразделений МВД и других правоохранительных ведомств.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. В документе прописаны социальные права участников таких подразделений, которые приравниваются к гарантиям государства перед военнослужащими ВС РФ. Кроме того, парламентарии приняли закон о введении штрафов за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.