Госдума приняла закон о добровольческих формированиях в Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, сообщается на сайте парламента. В документе прописаны социальные права участников таких подразделений, которые приравниваются к гарантиям государства перед военнослужащими ВС РФ. Кроме того, парламентарии приняли закон о введении штрафов за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов и сенаторов в сентябре. Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться те же льготы и социальные гарантии, существующие для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач.

В соответствии с поправками, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению Президента. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО, — сообщается на сайте Госдумы.