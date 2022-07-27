В России выделили штамм оспы обезьян у заболевшего пациента Специалисты «Вектора» выделили штамм оспы обезьян у заболевшего пациента

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Диагностический центр лабораторных исследований

Ученые ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора смогли выделить штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего, сообщили РИА Новости в центре. Там отметили, что геном уже удалось секвенировать. Ученые установили, что он относится к западноафриканскому варианту вируса, который отличается достаточно низкой летальностью.

Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «Вектор-ПЦРрв-ВОО» успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью, — отметили в центре.

В центре также добавили, что исследования по эффективности новой вакцины против данного штамма оспы обезьян проводятся в настоящее время. В целом клинические исследования этого препарата уже закончились. Еще в мае текущего года «Вектор» подал все необходимые документы на регистрацию в российский Минздрав. Как только там одобрят вакцину, ее можно будет использовать в медицинских целях по всей стране.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения режима ЧС из-за оспы обезьян. Также планируется назначить координатора по борьбе с заболеванием.