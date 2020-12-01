Специалисты из Венгрии прибыли в РФ для изучения вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5b059c82-3469-11eb-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения производства вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Этот визит проходит в рамках договорённостей, которые были достигнуты на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между главой Минздрава Михаилом Мурашко и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Гости смогут ознакомиться с разработкой, исследованиями и производством препарата на всех этапах.

Российская вакцина против коронавирусной инфекции зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством, которое гармонизировано с нормами ICH, и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, — подчеркнула глава Росздравнадзора Алла Самойлова в обращении к венгерской делегации.

По её словам, Россия осуществляет особый государственный контроль над выпуском всех медицинских иммунобиологических препаратов. Самойлова подчеркнула, что эффективные вакцины — главная надежда всего мира на возвращение к привычной жизни.

Первой частью программы визита венгерских специалистов стало участие в совещании в Росздравнадзоре. Они пообщались с представителями Федерального агентства по надзору в сфере здравоохранения, Российского фонда прямых инвестиций, центра Гамалеи и Национального центра экспертизы Минздрава. Европейским гостям рассказали о регистрации вакцин против коронавируса в РФ, порядке их выпуска в гражданский оборот, а также была продемонстрирована лаборатория по контролю качества лекарственных средств. Делегация побывает в московских учреждениях здравоохранения, где проходили клинические исследования.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз заявил о невозможности применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе, за исключением Венгрии. По словам представителя Еврокомиссии, если вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идёт об её использовании только на территории этой страны. И государство само несёт ответственность за это экстренное решение.