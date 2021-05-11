Спецборт МЧС с медиками и оборудованием прибыл в Казань

https://static.news.ru/photo/710bce40-b25c-11eb-86fa-96000091f725_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

В Казани приземлился спецборт МЧС, который привёз в Татарстан группу медиков и оборудование, необходимое для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в местной школе. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что самолёт прибыл в местный аэропорт в 15:42.

Как ранее сообщала зампредседателя правительства Татьяна Голикова, в республиканскую столицу отправились девять специалистов-медиков, а также специалисты судебно-медицинской экспертизы и психологи.

Этим же рейсом в Казань прилетели министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Сначала они направятся в больницу к пострадавшим в результате стрельбы в школе, а после этого — в находящийся рядом штаб.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 челоек получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.