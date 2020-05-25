СПЧ призвал перенести дату окончания летнего призыва

https://static.news.ru/photo/25c45266-9eaf-11ea-90ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Срок окончания летнего призыва необходимо перенести с 15 июля на более позднюю дату, чтобы из-за изменения даты проведения ЕГЭ обеспечить всех абитуриентов правом поступать в высшие образовательные учреждения. Об этом заявили в Совете по правам человека (СПЧ).

Совет также рекомендует Минобороны России рассмотреть вопрос об изменении сроков летнего призыва 2020 года на более поздние с целью максимального соблюдения прав призывников, а также прав абитуриентов, поступающих в высшие образовательные учреждения, — говорится в документе.

В совете рекомендовали предпринять максимум мер для эпидемиологической безопасности лиц, которые будут присутствовать на экзаменах.

NEWS.ru писал, что 3 июля пройдут единые государственные экзамены (ЕГЭ) по литературе, информатике и географии. Решение было принято в Минпросвещении. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что приёмная кампания в вузы состоится в первоначально установленные сроки.