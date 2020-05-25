Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников

https://static.news.ru/photo/d94f8bb4-9ea7-11ea-9703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня решено провести без участия школьников для проверки готовности системы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора. Это необходимо сделать в связи с тем, что многие учителя в июне будут находиться в отпуске.

Решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошёл без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, уже могли себя безопасно чувствовать в аудиториях, — цитирует пресс-служба министра просвещения Сергея Кравцова.

Очная сдача ЕГЭ для выпускников начнётся 3 июля и продлится до 23 июля включительно. Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, будет проведена вторая волна в августе.

Как писал NEWS.ru, единый государственный экзамен в 2020 году намереваются сдавать 783 267 человек, из которых 74 808 человек являются выпускниками прошлых лет. Только 48 тысяч выпускников 11-х классов не будут поступать в вузы, для них ЕГЭ ограничится сдачей русского языка и базовой математики для получения аттестата.