ЕГЭ по трём предметам пройдут 3 июля

В России 3 июля пройдут единые государственные экзамены (ЕГЭ) по литературе, географии и информатике.
Соответствующее решение приняло Минпросвещения РФ. Согласно ему, пробные экзамены проведут 29 и 30 июня.
Также определены сроки ЕГЭ для «второй волны» поступающих — экзамены будут проходить 3, 5, 7, и 8 августа,
Ранее NEWS.ru писал о том, что единый государственный экзамен в 2020 году намереваются сдавать 783 267 человек, из которых 74 808 человек являются выпускниками прошлых лет. Только 48 тысяч выпускников 11-х классов не будут поступать в вузы, для них ЕГЭ ограничится сдачей русского языка и базовой математики для получения аттестата.
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