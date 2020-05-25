ЕГЭ по трём предметам пройдут 3 июля

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Несовершеннолетние, которые находятся в списках пропавших, часто сами уходят из дома из-за проблем в семье. Об этом сообщила глава подразделения московского главка СК, курирующая преступления в отношении несовершеннолетних и совершённых несовершеннолетними, Юлия Бужинская.

В Международный день пропавших детей она подчеркнула, что уход ребёнка должен стать сигналом для родителей. В большинстве случаев дети самостоятельно уходят из дома, в связи с чем местонахождение детей устанавливается...