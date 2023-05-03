Спасающий от ракетных ударов российский спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2222» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Фото: NASA/Global Look Press

Российский спутник «Космос-2222», предназначенный для раннего обнаружения ракетных нападений, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от сервиса Space-Track. Ранее российские специалисты предполагали ликвидацию спутника.

По информации специалистов Института прикладной математики имени Келдыша, спутник должен был сойти с орбиты в районе майских праздников. Аппарат был запущен на околоземную орбиту в 1992 году с космодрома Плесецк, его вес составлял 1,9 тонны.

В конце марта текущего года ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту новый спутник «Космос-2568». Запуск производился в интересах Министерства обороны РФ.

По информации из открытых источников, «Космос-2222» был запущен в рамках военной программы «Око». Его предназначением было обнаружение пусков ракет с помощью оптических телескопов и инфракрасных датчиков. Спутник перестал работать еще в 1995 году.

В апреле американское агентство NASA предупредило о том, что на Землю упадет старый спутник, запущенный в космос в 2002 году. Его масса составляет 300 кг. Специалисты отметили, что спутник почти полностью сгорит в атмосфере, но не исключается, что некоторые его элементы все же могут достичь Земли.