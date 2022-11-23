Спасатель раскрыл способ определить толщину льда по его цвету Спасатель Аршакян: белый лед прочен, тогда как темный - хрупок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прочность льда на водоемах можно определить по цвету, рассказал «Радио 1» спасатель, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян. По его словам, если лед белый, значит он достаточно прочен, тогда как если он темный, то он еще хрупкий. Чтобы лед успел окрепнуть, температура воздуха должна длительное время не превышать 10-12 градусов, уточнил эксперт.

Спасатель предупредил, что на образовавшийся на водоемах Подмосковья лед выходить пока нельзя. По его словам, такой лед называется игольчатым, а толщина его составляет от 2 до 4,5 см, тогда как безопасная толщина начинается от 20 см. Эксперт также добавил, что некоторые считают безопасным лед толщиной в 12-15 см, но такой лед не способен выдержать вес большого числа людей.

Сейчас лёд обманчивый — так называемый игольчатый лёд. Его толщина — от 2 до 4,5 см. Говоря простым языком, он ещё с водой, он очень хрупкий и опасный. Безопасная толщина льда — 20-25 см. Некоторые считают, что достаточно 12-15 см, но, как показал опыт, при массовом выходе людей на лёд этого недостаточно, — рассказал Аршакян.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов ранее рассказал, что лед может выдержать вес взрослого человека, только если его толщина превышает 5 см по всей его площади. По словам специалиста, безопасным считается только толстый, прозрачный и однородный лед. Спасатель уточнил, что выходить на серый лед с пузырьками нельзя. Также он добавил, что многие крупные водоемы региона еще долго останутся без прочной ледовой корки.