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31 июля 2025 в 13:09

Спасаем новое растение: первая помощь после магазина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новое растение из магазина часто нуждается в особом уходе и адаптации. Транспортировка, смена условий и временный стресс могут ослабить даже здоровый на вид экземпляр. Несколько простых действий помогут «реанимировать» растение и обеспечить ему комфортную жизнь в новом доме.

Первым делом устройте карантин — поставьте растение отдельно от других на 1–2 недели. Осмотрите листья и стебли, удалите поврежденные части. Пересадите в свежий грунт, аккуратно очистив корни от старого субстрата. Магазинные растения часто переливают — дайте почве просохнуть перед первым поливом. Выберите подходящее место с рассеянным светом, защитив от прямого солнца. Первый месяц воздержитесь от подкормок — дайте растению адаптироваться. Опрыскивание теплой водой поможет снять стресс после переезда.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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