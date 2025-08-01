Офтальмолог назвал главную опасность просмотра телевизора для детей

Просмотр телевизора с близкого расстояния перегружает детские глаза и приводит к развитию цифрового синдрома, включая сухость, покраснение и головные боли, заявил NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков. По его словам, чем больше расстояние от экрана, тем меньше нагрузка.

Детские глаза особенно чувствительны к условиям просмотра телевизора. Излучение, создаваемое экранами, может вызвать дискомфорт и негативно сказаться на зрении. Если ребенок сидит слишком близко к экрану, это может вызвать симптомы цифрового синдрома, включая сухость и покраснение глаз, головные боли и затруднение концентрации. Важно учитывать, что чем больше расстояние, тем меньше нагрузка на глаза, — сказал Светлаков.

Он объяснил, что расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 1,5–2,5 диоптрии на диагональ телевизора, поэтому для 32-дюймового экрана безопасное расстояние будет составлять примерно два-три метра. По словам врача, безопасная зона для просмотра телевизора должна учитывать не только расстояние, но и комфорт.

Стремитесь избегать длительного просмотра телевизора в положении лежа. Лучше всего, когда ребенок сидит на удобном кресле или диване. Обратите внимание на то, что телевизор должен находиться на уровне глаз. Это позволяет избежать дополнительного напряжения шеи и спины, — добавил Светлаков.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская предупредила о риске развития конъюнктивита при нырянии без очков. По ее словам, вода смывает слезную пленку и может содержать болезнетворные микроорганизмы.