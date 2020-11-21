Создатели раскрыли секрет видео о российской деревне на Марсе

https://static.news.ru/photo/206319ac-2c4d-11eb-af85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот/youtube.com

Авторы видео о российской деревне с роботами на Марсе рассказали о создании ролика, который набирает популярность на YouTube. За три дня сюжет, снятый в селе Кисьва Рязанской области, набрал более двух миллионов просмотров.

Его главный герой представлен в окружении роботов. Их сыграли работники реальной фермы, образы которых позже были изменены с помощью компьютерной графики.

Мы не ожидали, что будет такая реакция и что получится всё так здорово, — призналась фермер Каролина Грановская в беседе с телеканалом «360».

Сергей Васильев, автор и режиссёр короткометражки, отметил, что видео не является рекламой, а продукция фермы, попавшая в кадр, оказалась в нём в знак благодарности за возможность снимать на территории предприятия.

Мы вдохновлялись рассказом ребят о том, как всё у них устроено. Дальше мы заменили ломающиеся тракторы марсианским шаттлом, и получилось то, что получилось, — подчеркнул Васильев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил ролик о российской деревне с роботами, обустроенной на Марсе. По его словам, лозунги из видео «Мы расширяемся!» и «Сделаем Красную планету зелёной!» правильные. Рогозин назвал ролик талантливым и отражающим русский характер, а также сочетающим тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне.