Создатель бронемашины «Тигр» получил срок за ущерб в 6,8 млн рублей Конструктор бронемашины «Тигр» Колтуков получил четыре года колонии за ущерб ЦНИИ Минобороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конструктор бронемашины «Тигр» полковник Андрей Колтуков приговорен 235-м гарнизонным военным судом к четырем годам колонии общего режима, сообщает ТАСС. Он признан виновным в превышении своих должностных полномочий и причинении ущерба на сумму 6,8 млн рублей. Колтуков фиктивно трудоустроил пять человек на должности лаборантов, которые получили зарплату на сумму более 6 млн 800 тысяч рублей.

Вину он не признал, но частично погасил ущерб — выплатил 120 тысяч рублей.

Колтукова Андрея Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует агентство приговор суда.

Осужденный также на два года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд обязал его выплатить 6,7 млн рублей 3-му ЦНИИ Минобороны.

Колтуков имеет медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания «Ветеран военной службы», «Ветеран боевых действий» и «Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники», а также владеет ведомственными наградами Минобороны РФ.

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