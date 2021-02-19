Совфед: РФ отреагирует на влияние извне на суд по делу Навального

https://static.news.ru/photo/24b8cfb0-72ac-11eb-bf44-96000091f725_660.jpg Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России будет следить за оценками иностранных сторон в преддверии суда по делу оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

В преддверии вынесения решений по уголовным делам гражданина Навального комиссия будет внимательно следить за реакцией и оценками итогов судебных заседаний со стороны иностранных государств и их диппредставительств, — сказал Климов.

Он уточнил, что попытки повлиять на судебную систему будут расцениваться как вмешательство во внутренние дела РФ. Соответственно, к зарубежным сторонам будут приниматься соответствующие меры, передаёт ТАСС.

Кроме того, Климов уточнил, что правосудие в России осуществляется только судом, а судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Вняли ли дипломаты этому заявлению, пока неясно. Официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что страны Европейского союза могут договориться о введении ограничительных мер против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом рассказали дипломатические источники. При этом санкции, скорее всего, не затронут крупных российских предпринимателей. Европа, утверждают собеседники Bloomberg, «опасается сжигать все мосты с Москвой». Подпасть под ограничения могут некоторые должностные лица и организации.