https://static.news.ru/photo/1a391c7a-bf84-11e9-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Председатель Союза женщин России, член Совфеда Екатерина Лахова заявила о необходимости подключить к ситуации с несовершеннолетними матерями детских омбудсменов. Она призвала проанализировать данные Росстата о каждом конкретном случае.

Лахова отметила, что нужно рассмотреть информацию с учётом семейной политики, национальных особенностей и других факторов. Она уточнила, что говорить о необходимости изменения законодательства преждевременно, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в России выросло число несовершеннолетних, которые становятся матерями до достижения ими 18-летнего возраста. Так, по данным Росстата, в 2018 году сразу пять россиянок в возрасте 17 лет родили пятого ребёнка.