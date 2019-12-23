https://static.news.ru/photo/a2755ec6-255c-11ea-954e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенаторы одобрили ратификацию соглашения между Россией и Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в РФ. Ранее документ приняли депутаты Госдумы.

Как сообщает АГН «Москва», это соглашение было подписано в апреле 2019 года. По нему компетентные органы Таджикистана должны информировать своих граждан о возможном трудоустройстве в РФ, подбирать кандидатов на специальности, организовывать их профподготовку и переподготовку, а также проверять состояние их здоровья. Таджикистан берёт на себя организацию проезда кандидатов до места временной работы и содействует их возвращению домой.

Как писал News.ru, депутат Мосгордумы, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая предложила разработать систему обучения русскому языку детей трудовых мигрантов. По словам Русецкой, в Москве всё больше появляется таких детей. Обучение русскому языку ложится на плечи семьи, но не все семьи адекватно на это реагируют, и в итоге это становится проблемой учителя.