Сенаторы одобрили ратификацию соглашения между Россией и Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в РФ. Ранее документ приняли депутаты Госдумы.
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Как писал News.ru, депутат Мосгордумы, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая предложила разработать систему обучения русскому языку детей трудовых мигрантов. По словам Русецкой, в Москве всё больше появляется таких детей. Обучение русскому языку ложится на плечи семьи, но не все семьи адекватно на это реагируют, и в итоге это становится проблемой учителя.
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