Советник Ельцина назвал виновника распада Советского Союза

https://static.news.ru/photo/512b7fd4-396d-11eb-aefa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шахрай Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв является главным виновником распада страны в 1991 году. Такое мнение высказал бывший советник Бориса Ельцина и один из авторов Конституции России Сергей Шахрай.

Главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путём самороспуска. Этот процесс запустил Горбачёв. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил «всем честным коммунистам» выйти из КПСС, — рассказал Шахрай в интервью газете «Взгляд», посвящённом годовщине Беловежских соглашений.

Он добавил, что уже к середине осени 1991 года шансов сохранить Советский Союз не осталось.

Горбачёв в своём обращении к советскому народу 25 декабря 1991 года заявил о сложении с себя полномочий президента. Этому предшествовало подписание 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В историю этот документ вошёл как Беловежское соглашение.

Как писал NEWS.ru, соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Виталий Коротич заявил, что в распаде Советского Союза виноват сам Ельцин, который мечтал стать во главе страны. По словам Коротича, участники «Беловежской пущи» на самом деле планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами и сделать так, чтобы они стали полунезависимыми. Но Ельцин с этим не согласился.