«Совет матерей» ответил главе СК на слова о вине родителей в ЧП в Казани

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Отсутствие достойной охраны — лишь одна из причин, приведших к трагедии в Казани, поэтому перекладывание вины за случившееся на родителей, которые якобы не хотели платить за услуги охранника, недопустимо. Об этом глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Давайте начнём с того, что человек сейчас обследуется психиатрами и явно там были отклонения. Он смог приобрести огнестрельное оружие. Конечно, к охране школы есть вопросы, но точно нельзя говорить, что единственная причина трагедии в этом, — отметила она.

По мнению Буцкой, родители вообще не должны беспокоиться, когда отводят ребёнка в государственное учебное заведение.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии произошла из-за отсутствия охраны в образовательном учреждении. По его словам, никто не охранял школу, потому что родители учеников не хотели платить за эту услугу.

При этом директор школы уже объясняла , что в последний раз сотрудники ЧОП работали в образовательном учреждении в мае 2020 года. Позднее от их услуг было решено отказаться, так как наступила пандемия коронавируса и ученики отправились на дистанционное обучение.

Охрану в школе заменяли вахтёрша и тревожная кнопка.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).