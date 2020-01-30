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Пассажирам «Аэрофлота» продлили период возврата и обмена билетов на рейсы в и из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга, Харбина. Эти меры ввели из-за вспышки коронавируса в Китае.

Пассажирам с билетами под кодом SU по указанным маршрутам, оформленными не позднее 28 января 2020 года, на даты перевозки в период с 24 января 2020 года до 29 февраля 2020...