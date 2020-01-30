Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заседание совета директоров «Почты России» состоится 4 февраля. Его участники обсудят вопросы, связанные с назначением генерального директора.

Согласно повестке, в ходе встречи планируется обсудить увольнение гендиректора госкомпании Николая Подгузова, расторжение трудового договора и назначение нового руководителя, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что вывший глава «Почты России» Николай Подгузов останется работать в организации, но только в должности первого заместителя. Возглавить предприятие предложено бывшему вице-премьеру Максиму Акимову.

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