Совбез призвал незамедлительно опровергать фейки о препаратах от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e5f8c9a6-f35d-11ea-bafc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Lucas/dpa/Global Look Press

Эксперты Совета безопасности РФ заявили, что недостоверные сведения о препаратах от коронавируса, распространяемые публично, необходимо незамедлительно опровергать.

Это специалисты предложили в качестве одной из мер по противодействию незаконному обороту контрафактных лекарственных средств, комплекс которых разработала межведомственная комиссия Совбеза по общественной безопасности.

В частности, отмечена необходимость незамедлительного реагирования на публично распространяемую недостоверную информацию, связанную с лекарственными средствами, применяемыми для профилактики и лечения заболеваний, вызванных эпидемией коронавируса, — говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

По её данным, особое внимание было уделено мерам противодействия незаконной перепродаже лекарств, реализуемых по госконтрактам, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вакцинация россиян от коронавируса будет проходить с применением отечественных препаратов. Поэтому необходимости в закупке зарубежной вакцины нет. Об этом заявили в постпредстве России при отделении ООН в Женеве.