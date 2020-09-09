Совбез призвал незамедлительно опровергать фейки о препаратах от COVID-19

Эксперты Совета безопасности РФ заявили, что недостоверные сведения о препаратах от коронавируса, распространяемые публично, необходимо незамедлительно опровергать.
Это специалисты предложили в качестве одной из мер по противодействию незаконному обороту контрафактных лекарственных средств, комплекс которых разработала межведомственная комиссия Совбеза по общественной безопасности.
В частности, отмечена необходимость незамедлительного реагирования на публично распространяемую недостоверную информацию, связанную с лекарственными средствами, применяемыми для профилактики и лечения заболеваний, вызванных эпидемией коронавируса, — говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.
По её данным, особое внимание было уделено мерам противодействия незаконной перепродаже лекарств, реализуемых по госконтрактам,
Ранее NEWS.ru писал о том, что вакцинация россиян от коронавируса будет проходить с применением отечественных препаратов. Поэтому необходимости в закупке зарубежной вакцины нет. Об этом заявили в постпредстве России при отделении ООН в Женеве.
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