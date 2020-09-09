Россия отказалась от покупки вакцины от коронавируса за рубежом

https://static.news.ru/photo/e29aca8c-f30f-11ea-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцинация россиян от коронавируса будет проходить с применением отечественных препаратов. Поэтому необходимости в закупке зарубежной вакцины нет.

Такого же подхода придерживаются и другие государства, у которых есть мощный потенциал в сфере биотехнологий, считают в постпредстве России при отделении ООН в Женеве.

С учётом того, что вакцинацию населения России от COVID-19 предполагается проводить препаратами отечественного производства, необходимость принимать обязательства по закупкам вакцин в рамках COVAX (международный механизм, созданный под эгидой ВОЗ и направленный на справедливое и равноправное распределение вакцины в мире) у нашей страны отсутствует, — приводят цитату собеседника «Известия».

Но при этом Россия планирует продавать свой препарат и в этом плане считает COVAX полезным. Это позволяет сделать наличие в стране серьёзной научно-производственной базы и широкого спектра перспективных вакцин от коронавируса, которые сейчас находятся на разных стадиях испытаний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой специалистами Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, могут возобновиться на следующей неделе. Решение сделать паузу в испытаниях было вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности.