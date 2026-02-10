Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 14:15

Соучастник покушения на Алексеева сообщил о слежке за двумя сотрудниками МО

Владимир Алексеев Владимир Алексеев Фото: МО РФ
Соучастник покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Павел Васин сообщил о слежке за еще двумя сотрудниками Минобороны России, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В спецслужбе подчеркнули, что он дал признательные показания.

В ходе оперативных мероприятий П. Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны РФ, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Л. Корба и В. Васин, в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов, — сообщили в ФСБ.

Павел Васин оказался сыном ранее арестованного по делу о покушении на Алексеева Виктора Васина. По данным следствия, он помогал другим фигурантам следить за российскими военными. Он предоставил им автомобили для наблюдения и покупки оборудования, включая видеорегистратор и GPS-трекер.

Ранее сообщалось, что генерал Алексеев находится в стабильном состоянии. По словам источника в медицинских кругах, пациент в сознании, разговаривает, ухудшений нет. Покушение произошло утром 6 февраля, когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, предварительно, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления.

