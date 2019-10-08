Двух работников государственной инспекции труда в Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток на сумму свыше миллиона рублей.
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Также следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников коммерческих организаций за дачу взяток.
Ранее News.ru писал, что глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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