https://static.news.ru/photo/a17b1e8a-e9d8-11e9-8de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двух работников государственной инспекции труда в Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток на сумму свыше миллиона рублей.

По данным СУ СК по региону, с 2013 по 2018 год сотрудники учреждения получали деньги за совершение в пользу взяткодателей и представляемых ими организаций действий, направленных на склонение руководителей юрлиц и предпринимателей области к заключению договоров на обучение и проверку знаний, а также за общее покровительство.

Также следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников коммерческих организаций за дачу взяток.

Ранее News.ru писал, что глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.