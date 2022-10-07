Сотрудников мэрии Симферополя обвинили в получении крупной взятки В Симферополе задержали четырех сотрудников мэрии по подозрению в получении взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали четырех сотрудников мэрии Симферополя, сообщили представители крымского Главного следственного управления СК РФ. Сотрудникам городской администрации вменяют получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Накануне должностные лица получили от коммерсанта часть денежных средств, после чего были задержаны. <...> По местам работы и жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, изъята документация и иные доказательства, — отметили сотрудники следствия.

В ведомстве уточнили, что среди задержанных начальник департамента административно-технического контроля администрации, главный специалист и два руководителя отделов. В сентябре они решили получить от бизнесмена взятку в размере 270 тысяч рублей, взамен пообещав покровительство в несанкционированной торговле без необходимых разрешительных документов.

Ранее стало известно, что отставной полковник Минобороны Леонид Харламов, заключенный три месяца назад под стражу по делу о получении взяток в особо крупном размере, освобожден из СИЗО. Основанием для этого послужило полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном и заключение досудебного соглашения со следствием. Офицер в ведомстве отвечал за снабжение сухопутных войск реактивными системами залпового огня.