Сотрудники соццентра в Копейске стали фигурантами уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сотрудниками социально-реабилитационного центра в Копейске Челябинской области.
Об этом
Прокуратура Копейска также отреагировала на инцидент, внеся представление об устранении правонарушений главе городского округа, где расположен соццентр.
Как писал NEWS.ru, об этом происшествии рассказала общественности вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По её словам, сотрудники центра пытались скрыть факт жестокого обращения с подростком.
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