Общество

Сотрудники соццентра в Копейске стали фигурантами уголовного дела

18:29, 22 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сотрудниками социально-реабилитационного центра в Копейске Челябинской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру, которая взяла дело на особый контроль. Сотрудники соццентра ранее связали руки и недели ремень на шею 13-летнему подростку, чтобы доставить его в больницу. Перед этим его остригли и продержали три часа в запертом кабинете.

Прокуратура Копейска также отреагировала на инцидент, внеся представление об устранении правонарушений главе городского округа, где расположен соццентр.

Как писал NEWS.ru, об этом происшествии рассказала общественности вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По её словам, сотрудники центра пытались скрыть факт жестокого обращения с подростком.

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