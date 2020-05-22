Сотрудники соццентра в Копейске стали фигурантами уголовного дела

https://static.news.ru/photo/665aab8e-9c45-11ea-902f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сотрудниками социально-реабилитационного центра в Копейске Челябинской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру, которая взяла дело на особый контроль. Сотрудники соццентра ранее связали руки и недели ремень на шею 13-летнему подростку, чтобы доставить его в больницу. Перед этим его остригли и продержали три часа в запертом кабинете.

Прокуратура Копейска также отреагировала на инцидент, внеся представление об устранении правонарушений главе городского округа, где расположен соццентр.

Как писал NEWS.ru, об этом происшествии рассказала общественности вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По её словам, сотрудники центра пытались скрыть факт жестокого обращения с подростком.