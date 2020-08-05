Сотрудники РБК сообщили о переходе на удалённую работу

https://static.news.ru/photo/ff69d7ee-d72f-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудники РБК сообщили о переходе холдинга на удалённую работу. В офисе останется работать лишь телевизионное подразделение.

После перехода на такой график сотрудникам необходимо будет приходить в офис только на планёрки. Остальная часть работы будет производиться в удалённом режиме. Причины такого решения неизвестны, передаёт издание «Открытые медиа».

В апреле 2020 года большинство российских компаний перешли на удалённый режим работы из-за пандемии коронавируса, которая охватила весь мир. В большинстве организаций руководство использовало почтовую рассылку для коммуникации с персоналом. У 37% респондентов работодатели создали чат в мессенджерах, где общались сотрудники. У 12% опрошенных в компании был создан канал с корпоративными новостями. Регулярные онлайн-встречи проводили только в 26% российских компаний.

Спустя некоторое время эксперты отметили, что массовый переход на удалёнку откроет новые перспективы и для целых секторов экономики. Увеличатся инвестиции в развитие бизнес-моделей на удалённой работе, компании займутся развитием роботизированных промышленных технологий. Учебные заведения по большей части станут переходить на онлайн.

Как информировал NEWS.ru, весной 2020 года на удалённый режим работы перешёл и президент России Владимир Путин. Такое решение он принял в связи с «напряжённой обстановкой».