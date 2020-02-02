https://static.news.ru/photo/31da021e-4598-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо внимательно проанализировать информацию, которую требует сообщить позвонивший. Так, сотрудник банка никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код, пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений. При таком запросе со стороны мошенников следует сразу прекратить разговор и позвонить в банк, по возможности с другого номера.

Насторожить должно и заявление собеседника о том, что с карты якобы пытаются снять деньги. В этом случае необходимо попросить человека назвать свою должность, фамилию и имя, а после узнать, о какой карте он говорит, уточнив её номер. Чаще всего злоумышленники не располагают такими сведениями и пытаются уйти от ответа на вопрос.

Также мошенники любят нагнетать беспокойство, что совершенно не свойственно сотрудникам банка, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что число случаев мошенничества с применением банковских карт в России за 2019 год выросло на 280%. Самый значительный прирост количества подобных преступлений отмечен в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калмыкии.