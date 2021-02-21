Сотрудник ФСБ рассказал, как раскрывают террористов-смертников

https://static.news.ru/photo/ac3d81e0-7466-11eb-8be3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник ФСБ на условиях анонимности рассказал, как раскрывают террористов-смертников. По его словам, действовать специалистам приходится достаточно деликатно.

По его словам, ведомство держит под контролем рейсы из мусульманских стран и заранее запрашивает список пассажиров. Что касается европейских направлений, то «на карандаш» берут выходцев из стран СНГ, Кавказа и Татарстана. Помимо этого, по прибытии в Москву их могут опросить, однако простые путешественники не попадают под подозрение.

А вот если человек прожил, например, полтора года в Турции, несомненно, присутствует повод для опроса, — уточнил сотрудник ФСБ. В среднем с рейса из Турции или Ирана опрашивают 10-15 человек.

Он подчеркнул, что по одежде опознать смертника тяжело, так как они стараются слиться с толпой. Подозреваемого могут постепенно раскрепощать, причём с мужчинами в этом плане проще, чем с девушками. С последними приходится действовать деликатно. Кроме того, экстремисты часто ведут себя по-разному — одни огрызаются, а другие теряются. Это зависит от того, какой наставник готовил их к «миссии».

У опрашиваемого могут попросить телефон, чтобы проверить наличие переписок экстремистского характера. Удалённые файлы восстанавливают.

Разговор продолжится, даже если на это понадобится несколько часов, пока собеседник не сознается, — добавил специалист.

При этом он добавил, что «сыворотку правды» применяют крайне редко — это часто нецелесообразно. К тому же для этого нужно разрешение от вышестоящих подразделений. При наличии доказательств такого «пассажира» передают спецслужбам. В случае с иностранцами их депортируют с передачей информации зарубежным коллегам, передаёт «Московский Комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что в результате двойного теракта в центре Багдада погибли по меньшей мере 32 человека, количество раненых увеличилось до 110. 21 января в городе прогремели два мощных взрыва. Два террориста-смертника активировали взрывное устройство на площади Тайаран. Они сделали это, когда их преследовали сотрудники служб безопасности.