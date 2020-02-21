https://static.news.ru/photo/6219fe32-54b8-11ea-900d-fa163e074e61_660.jpg Руслан Шаведдинов Фото: Руслан Шаведдинов/facebook.com

Срочную службу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на Новой Земле сложно назвать экстремальной. Войсковая часть, куда для определили, основана только в 2015 году и её казармы больше напоминают современные общежития, также там есть баня, спортзал с тренажёрами и даже плавательный бассейн.

Как рассказал «Федеральному агентству новостей» источник в части, Шаведдинов на службу не жалуется, более того, он принимает активное участие в её общественной жизни: на мероприятии, посвящённом блокадникам читал стихотворение Ольги Берггольц «Здесь лежат ленинградцы...», а за новогодним столом вместе со всеми слушал обращение президента. По фотографиям из бассейна и тренажёрного зала заметно, что за два месяца службы оппозиционер подкачался и возмужал.

На вооружении зенитного ракетного полка Первой дивизии противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота стоят модернизированные ЗРК С-300. На жалобы Шаведдинова, что к нему якобы «приставили» человека, который за ним везде ходит, в части ответили тем, что по территории гарнизона никому нельзя передвигаться в одиночку из-за опасности нападения белых медведей.

Как писал NEWS.ru, адвокаты ФБК подготовили несколько заявлений в правоохранительные органы по поводу отправки Руслана Шаведдинова на Новую Землю спецавиацией из Москвы для прохождения службы в армии. Силовики ворвались в квартиру молодого человека вечером 23 декабря, после этого он перестал выходить на связь. По словам основателя ФБК Алексея Навального, юристы подают заявления о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о незаконном запрете использовать средства связи, о незаконных действиях московского военкомата, призвавшего Шаведдинова на военную службу, о превышении полномочий, о признании обыска незаконным, о приостановлении исполнения решения, а также иск к мобильному оператору Yota. Адвокаты ФБК полагают, что оператор приостановил действие услуг связи Шаведдинову во время обыска.