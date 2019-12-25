https://static.news.ru/photo/6ac7b888-2724-11ea-b9d6-fa163e074e61_660.jpg Руслан Шаведдинов Фото: Руслан Шаведдинов/facebook.com

Адвокаты подготовили несколько заявлений в правоохранительные органы по поводу отправки сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на Новую Землю. Молодого человека туда доставили спецавиацией из Москвы для прохождения службы в армии.

По словам основателя ФБК Алексея Навального, юристы подают заявления о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о незаконном запрете использовать средства связи, о незаконных действиях московского военкомата, призвавшего Шаведдинова на военную службу, о превышении полномочий, о признании обыска незаконным, о приостановлении исполнения решения, а также иск к мобильному оператору Yota. Адвокаты ФБК полагают, что оператор приостановил действие услуг связи Шаведдинову во время обыска.

Ранее ФБК был признан иностранным агентом. При этом Шаведдинова отправили служить в секретную зенитно-ракетную в/ч 32662, где на боевом дежурстве стоят новейшие С-400, обращает внимание Навальный.

Вечером 23 декабря в квартиру молодого человека ворвались силовики. После этого он перестал выходить на связь. Сторонники Навального утверждали, что у Шаведдинова есть основания для отсрочки от армии. Он оспаривал действия военкомата в суде. Однако, как стало известно 24 декабря, Мосгорсуд днём ранее отклонил его апелляцию, писал NEWS.ru.