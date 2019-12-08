https://static.news.ru/photo/3f364bea-19b8-11ea-ac23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Примерно 200 человек приняли участие в согласованном с властями митинге против повышения цен на проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге.

Мероприятие организовали местный депутат Надежда Тихонова, глава петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, глава «Красивого Петербурга» Красимир Врански и замглавы МО «Ульянка» Павел Кондрашов, передаёт «Бумага».

Активисты стоят на площади Ленина с плакатами «За проезд в метро должны платить те, кто ездит на Bentley», «Лучшая реформа — бесплатный проезд» и «Стоп тариф».

Как ранее писал NEWS.ru, московское правительство сообщило о подорожании проезда на городском транспорте. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2020 года.