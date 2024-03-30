Сотни мигрантов депортируют после проверок в Петербурге После проверок в Петербурге из России выдворят более 400 мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По итогам профилактических рейдов, прошедших в Санкт-Петербурге на этой неделе, из России будет принудительно выдворено 418 иностранных граждан, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. Отмечается, что речь идет о мигрантах, которые нарушили трудовое законодательство страны.

Решения судов: 418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ. Еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть РФ, — пояснила она.

Также Лебедева уточнила, что в суды в период с 25 по 29 марта поступило 584 дела об административных правонарушениях, из них к настоящему моменту рассмотрено 515 обращений. При этом при проверках права ответчиков были соблюдены в полном объеме, а в рассмотрении для взаимодействия между сторонами участвовали переводчики.

Ранее сообщалось о депортации подростка, который на видео оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Школьник оказался недоволен словами главы региона, обратившего внимание на возросшие случаи нападения на 11-летних детей. Известно, что мальчика и его мать депортировали в Таджикистан, а его старший брат задержан за участие в массовой драке.