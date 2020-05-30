Состояние сатирика Трушкина улучшилось

https://static.news.ru/photo/4e1da252-a270-11ea-9fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Художник Никас Сафронов сообщил, что состояние 78-летнего сатирика Анатолия Трушкина, заразившегося коронавирусом, улучшилось. Его перевели из реанимации в обычную палату.

Коронавирус стал отступать. Мы долго ждали этого момента, потому как объём поражения лёгких у Толи был очень серьёзный — семьдесят процентов, — цитирует «МедикФорум» Сафронова.

Художник объяснил тяжёлое состояние сатирика тем, что он долгое время занимался самолечением и не хотел обращаться к врачам. Сафронов рассказал, что он и супруга Трушкина усиленно молились за больного.

Благодаря высокому профессионализму врачей и с помощью наших молитв Толя пошёл на поправку, — считает художник.

Как писал NEWS.ru, Анатолий Трушкин попал в больницу 9 мая с подозрением на коронавирус. У юмориста поднялась высокая температура и начался кашель, после чего он обратился к медикам. Сатирик пока не знает, где мог подцепить инфекцию, ведь он практически не выходил из дома и соблюдал самоизоляцию. У супруги Трушкина также подтвердили COVID-19, однако она лечилась дома.