Соседов высказался о будущем певцов на фоне развития нейросетей Критик Соседов: искусственный интеллект может заменить современных артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Искусственный интеллект может заменить современных артистов российской эстрады, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов. По его мнению, уже сейчас нейросети работают не хуже некоторых певцов и музыкантов.

Мы живем в удивительное время, когда все развивается и меняется. Искусственный интеллект создает песни, тексты и голоса. Причем некоторые треки, которые я слышал, были сделаны просто потрясающе. Создавалось впечатление, что их поет реальный артист. По крайней мере, они звучат не хуже, чем, например, Клава Кока и другие артисты такого плана. Искусственный интеллект уже сейчас работает не хуже посредственных артистов и даже некоторых неплохих артистов. Что будет в будущем? Вполне вероятно, что прогресс дойдет до того, что люди будут уже не нужны, — рассказал Соседов.

Ранее критик заявлял, что музыкальные программы на российском телевидении давно превратились просто в фон и сопровождающую картинку, которая особо не интересует зрителей. Так он прокомментировал тот факт, что некоторых отечественных звезд вырезали из новогодних эфиров после их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению Соседова, песни Филиппа Киркорова может исполнять Николай Басков, а песни Баскова, в свою очередь, может петь Сергей Лазарев.