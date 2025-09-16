Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:24

Соседи слышат каждый ваш шаг? Скорее всего, вы сделали эти 3 ошибки в ремонте

Неправильная шумоизоляция при ремонте может стать причиной постоянного дискомфорта и отсутствия приватности. Три распространенные ошибки сводят на нет все усилия по созданию акустического комфорта в квартире. Избежать этих промахов поможет понимание основных принципов звукоизоляции.

Первая критическая ошибка — монтаж гипсокартонных конструкций вплотную к стенам и потолку без демпферных прокладок. Жесткое крепление передает структурный шум, превращая перегородки в мембраны. Вторая ошибка — экономия на специализированных материалах и использование неподходящих утеплителей вроде пенопласта, который не гасит звуковые волны. Третья и самая частая ошибка — негерметичность конструкции. Любая щель, незаделанная розетка или монтажная коробка становятся акустическими мостами, проводящими звук. Для эффективной шумоизоляции необходим комплексный подход: развязка конструкций виброизолирующими материалами, заполнение внутреннего пространства минеральной ватой плотностью не менее 40 кг/м³ и тщательная герметизация всех стыков и проходов акустическим герметиком. Только так можно создать надежный барьер для воздушного и ударного шума.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

ремонт
шум
советы
квартиры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
