Сосед Москалика охарактеризовал погибшего генерала Сосед погибшего генерала Москалика назвал его хорошим и спокойным человеком

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На месте взрыва в Балашихе

Один из соседей погибшего при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика рассказал РИА Новости, каким он был человеком. По его словам, военный был хорошим и спокойным гражданином.

Знал, мужик [отличный] был, спокойный, — сказал сосед.

Взрыв, унесший жизнь генерала, произошел утром 25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова. На воздух взлетела припаркованная машина. По одной из версий, в авто могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Согласно второму предположению, в иномарке была установлена бомба с поражающими элементами.

Военкор Александр Сладков обратил внимание, что подрыв автомобиля в Балашихе оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России. Также он предположил, что за убийством могут стоять Великобритания и Украина.

После случившегося пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что украинские власти с помощью этого преступления в очередной раз продемонстрировали свою истинную сущность. Москва должна быть начеку на фоне возможных переговоров с Киевом, добавил он.