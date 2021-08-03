Соратница Навального смогла подать документы на выборы в горсовет

Бывшая глава мурманского штаба оппозиционера Алексея Навального (организация признана российскими властями экстремистской и запрещена) Виолетта Грудина получила подтверждение о том, что территориальная избирательная комиссия приняла её пакет документов для выдвижения в горсовет Мурманска. Об этом Грудина сообщила в своём Telegram-канале.

Грудина выдвинула свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу, она не состоит в политической партии. Также она сообщила, что по пути к выборам сталкивается с давлением.

В моём доме раскидали листовки с тем, что я «совращаю детей», взломали офис штаба, изрисовав его свастиками, испоганили мебель и технику. Задерживали моих коллег Александра Суринова и Наталью Заморскую якобы за транспортировку наркотиков, окна помещения штаба обстреляли, — рассказала Грудина.

Ранее стало известно, что Грудина объявила голодовку из-за принудительной госпитализации. Она уверена, что так ей пытаются помешать участвовать в выборах.