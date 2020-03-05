https://static.news.ru/photo/a728428e-5edd-11ea-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сообщения о минировании самолётов, поступающие в российские экстренные службы, являются частью гибридной войны, которая ведётся против России. Такое мнение высказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Выявлено, что произошла откровенная провокация и откровенный подлог. И гибридная война развернулась обратно, — заявил эксперт в разговоре с телеканалом «360».

Линдер отметил, что государство не может не реагировать на подобные сообщения, так как некоторые из них могут оказаться настоящими. Силовым структурам приходится оперативно реагировать на действия злоумышленников.

Как ранее писал NEWS.ru, Вооружённые силы США (ВС США) разрабатывают варианты ведения информационной войны, в том числе и против России. Проектом занимается отдел киберкомандования. Одной из причин проекта стало подозрение о том, что правительство России вмешивалось в американские выборы в 2016 года, пояснило агентство.