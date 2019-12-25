Вооружённые силы США (ВС США) разрабатывают варианты ведения информационной войны, в том числе и против России. Проектом занимается отдел киберкомандования. Об этом
По информации издания, американские военные занялись разработкой вариантов противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы 2020 года в США. А целью такого противодействия, как отмечает издание, для Вашингтона могут стать представители российского руководства высокого уровня, — отмечает ТАСС.
Одной из причин проекта стало подозрение о том, что правительство России вмешивались в американские выборы в 2016 года, пояснило агентство.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал гибридной войной санкции США против «Северного потока — 2».
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