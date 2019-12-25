https://static.news.ru/photo/e7010ecc-2774-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /Pixabay.com

Вооружённые силы США (ВС США) разрабатывают варианты ведения информационной войны, в том числе и против России. Проектом занимается отдел киберкомандования. Об этом сообщил ТАСС ссылаясь на материал издания «Вашингтон пост».

По информации издания, американские военные занялись разработкой вариантов противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы 2020 года в США. А целью такого противодействия, как отмечает издание, для Вашингтона могут стать представители российского руководства высокого уровня, — отмечает ТАСС.

Одной из причин проекта стало подозрение о том, что правительство России вмешивались в американские выборы в 2016 года, пояснило агентство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал гибридной войной санкции США против «Северного потока — 2».