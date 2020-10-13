Сообщения о дистанционном обучении в Минпросвещения сочли провокацией

https://static.news.ru/photo/a913ef24-0d3a-11eb-a029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Министерство просвещения РФ пока не намерено переводить российские школы на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряжённости, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили большое количество ложных сообщений о дистанционке, появившихся в Сети в последнее время, встречались также призывы «к некоему „голосованию“ против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов».

Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией, — процитировала пресс-служба министра просвещения Сергея Кравцова.

Как писал NEWS.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каком случае школы могут перевести детей на дистанционное обучение в связи с ростом распространения коронавируса. Она пояснила, что в России уже в течение нескольких лет действует следующая практика: в сезон гриппа или ОРВИ, если в классе заболевает 20% учеников, директор принимает решение об отправке класса на карантин. При этом процесс обучения не останавливается — дети продолжают получать знания на дому. В случае с COVID-19 ситуация иная: на удалёнку класс может быть переведён при наличии нескольких заболевших. Решение об этом будут принимать уже врачи-эпидемиологи в регионах. Попова добавила, что педагоги заражаются коронавирусом не часто.